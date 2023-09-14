"Приближается большой и знаменательный день для нашего родного города. Вы сами знаете, в какое время мы живем. Поэтому большого концерта на главной городской площади не будет", — написал Наумов в своем телеграм-канале.

В то же время он отметил, что для жителей и гостей города подготовлено много локальных мероприятий и активностей.

День города в Краснодаре отмечается в последние выходные сентября. В этом году 230-ю годовщину основания краевой столицы отметят 23 и 24 сентября.

По данным пресс-службы городской администрации, жителей и гостей города ждут выступления творческих коллективов, фестивали, экскурсии, выставки и спортивные соревнования

23 сентября на площади перед выставочным залом Боевой славы пройдет патриотический фестиваль "Город героев". На пешеходной зоне по ул. им. Чапаева проведут фестиваль юмора под открытым небом "Импровизация".

24 сентября в сквере "Дружбы народов" состоится фестиваль экстремальных и дворовых видов спорта, а в парке "Солнечный Остров" — проведут фестиваль креативных индустрий.

В рамках молодежного праздника "Краснодар. 230. Южный. Молодой. Твой", посвященного Дню города, в парке "Чистяковская Роща" 24 сентября пройдет "КВН — фестиваль юмора".

"Кульминацией мероприятия станет выступление участников высшей лиги КВН и голосящего "КиВина", — отметили в пресс-службе.