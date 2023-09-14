"Работаем с министерством транспорта над проектами нормативных актов по этим вопросам. Мы видим в этом целесообразность, особенно в части овербукинга для лоукостера "Победа". Закон об овербукинге позволит всем авиакомпаниям выйти из серой зоны. Все понимают, что в том или ином виде овербукинг на рейсах бывает, например, это происходит при вынужденной замене самолета. Когда по техпричинам приходится использовать самолет меньшей вместимости. При этом права пассажиров остаются не защищены", — сказал Алексадровский журналистам на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2023).

"Поэтому мы выступаем за то, чтобы все-таки все играли по одним правилам и для пассажиров правила были бы понятны. Ни в коем случае речь не идет об ущемлении их прав. Наоборот, повышая доходность, авиакомпании смогут делать перевозку более доступной", — добавил он.

Овербукинг, по его словам, — это понятный инструмент для авиакомпаний: они видят историческую загрузку рейсов, процент пассажиров, которые не являются на рейс и продают с учётом этих данных. Овербукинг авиакомпании смогут применять на рейсах с высокой частотностью, подчеркнул глава "Аэрофлота".

"В части "мокрого" лизинга также работаем над нормативной базой. После принятия мы сможем передавать самолёты в рамках группы или привлекать дополнительные провозные ёмкости со стороны. Если у какой-то авиакомпании в низкий сезон нет потребности в самолетах, то мы сможем взять емкости под свою сеть и наоборот", — заявил Александровский.