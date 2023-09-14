"В фондах музея-заповедника "Горки Ленинские" есть яркие образцы работ мастера, и для нас было важно в год его 120-летия показать их широкой аудитории. (...) Выставочный проект покажет яркие художественные приемы Телингатера — от классики до авангарда, от футуристических театральных эскизов до социальных рисунков, от дадаистских коллажей-фактур в ранних книжных макетах до ясности и выверенности в шрифтах и типографике образов мира двадцатых, тридцатых, сороковых, пятидесятых, шестидесятых годов ХХ века", — цитирует пресс-служба министерства директора музея-заповедника Алису Бирюкову.

Посетители выставки смогут увидеть более 200 экспонатов из собраний музея-заповедника "Горки Ленинские", Российской государственной библиотеки и семьи Телингатера: авторские эскизы обложек и титульные листы, полосные и разворотные иллюстрации, военные рисунки, газеты, плакаты и многое другое.

Выставка — первый ретроспективный показ, где будут представлены все значимые работы художника, "фотомонтера", конструктора книг, каллиграфа и шрифтовика, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Заслуги Телингатера были отмечены премией и золотой медалью Иоганна Гутенберга — высшей наградой мирового профессионального сообщества книгоиздателей. Телингатер первым среди советских художников удостоился этой премии.