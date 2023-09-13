В рамках праздничных мероприятий, которые пройдут в Черкесске, запланированы концерты с участием камерного оркестра, творческих коллективов, молодых исполнителей, сказал собеседник агентства.

Также состоится гала-концерт международного фестиваля "Мир Кавказу", где ожидается участие делегаций из всех регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, Южной Осетии, Абхазии, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Запланирована большая спортивная программа, включающая кубок мэрии Черкесска по стритболу, мастер-классы по восточным единоборствам, легкоатлетические соревнования и первенство столицы КЧР по футболу среди детей.

Также пройдет масштабный гастрофестиваль с дегустацией блюд национальной кухни, организованный в честь Дня Карачаево-Черкесии и Дня Черкесска.

Для гостей откроются кулинарные зоны, где можно будет попробовать блюда национальных кухонь всех субъектообразующих народов республики. Причем каждое из блюд повара приготовят весом 100 килограмм.

Здесь же ведущие шеф-повара страны проведут авторские мастер-классы с приготовлением блюд по классическим и экспериментальным рецептам.

Как сообщалось, празднования по случаю Дня Карачаево-Черкесии и Дня города Черкесска в этом году пройдут 15-16 сентября. В связи с двойным праздником 15 сентября в республике объявлен выходным днем.