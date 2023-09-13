"За первую половину года наш город посетили 173 тыс. гостей из других стран, это на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Постепенно растет число гостей из СНГ, Турции, Ирана, Индии, ОАЭ. Целевым рынком для Петербурга также остается Китай. Восстановление прежних объемов будет плавным и потребует не менее трех лет. За период пандемии запросы путешественников из Поднебесной заметно изменились. Представителям отечественной отрасли гостеприимства важно подготовить свои предложения с учетом новых реалий", – цитирует пресс-служба комитета его выступление на панельной дискуссии, посвященной въездному туризму, в рамках выставки "Отдых" в Москве.

По словам Корнеева, привлечению новых иностранных туристов в регионы страны во многом способствует запуск выдачи электронных виз, а также разрешение групповых безвизовых поездок между Россией, Китаем и Ираном.

Как сообщила заместитель начальника отдела международного сотрудничества в сфере туризма департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Елизавета Айдинян, с момента запуска программы электронных виз новые въездные документы получили более 27 тыс. путешественников. Лидерами по их количеству являются Китай, Эстония, Индия, Германия

Платформа для оформления электронных виз в Россию была запущена 1 августа. Туристы из 55 стран могут получить визы через сервис без посещений консульств РФ, брони отелей и билетов. Виза оформляется за 4 дня и позволяет находиться в России 16 дней.

"Электронные визы являются эффективным инструментом для увеличения иностранного турпотока, но его важно подкрепить масштабной маркетинговой политикой. Как показывает практика, потенциальная зарубежная аудитория часто обладает низкой информированностью о российском туристском потенциале", – подчеркнул Корнеев.

Он добавил, что восстановить туристический поток в Петербург до допандемийного уровня только за счет внутреннего туризма невозможно. В 2019 году город посетили 10,5 млн туристов, из которых около половины – иностранных.