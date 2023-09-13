"Уверен, что выставка будет популярной, запоминающейся и станет примером эффективного культурного взаимодействия не только музеев, но и регионов, чрезвычайно важного в наши дни", — приводятся в сообщении слова министра культуры и туризма Московской области Василия Кузнецова.

Посетители Манежа смогут познакомиться с полотнами ведущих русских художников-пейзажистов Алексея Саврасова, Василия Поленова, Константина Коровина, Михаила Нестерова, Игоря Грабаря, Аполлинария Васнецова и других живописцев — учителей, друзей и последователей Исаака Левитана. Всего будет представлено 56 работ — 45 картин из собрания Русского музея, еще 11 — из коллекции Звенигородского музея-заповедника.

Помимо живописи, посетители увидят фотографии и открытки рубежа XIX-XX веков с видами Звенигорода. Выставка будет сопровождаться мультимедийной программой "Слышать, как трава растет". Кадры воссоздадут атмосферу и образ тех мест, которые вдохновляли пейзажистов.

Проект станет первой крупной выставкой в обновленном после реставрации Манеже. Также это первая совместная экспозиция Звенигородского и Русского музеев.

С 2020 года в Манеже проводились реставрационные работы. После их завершения здесь разместился новый корпус Звенигородского музея-заповедника.

Манеж — самая старая светская постройка в городе. Он был возведен в 1830-х годах. В конце XIX века здесь проводились театральные и музыкальные мероприятия, с 1918 года действовал городской кинотеатр. На протяжении ХХ века здание было основным местом общественных собраний жителей города и района. На сцене Манежа выступали многие выдающиеся деятели отечественной культуры.