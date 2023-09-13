"За 12 месяцев гостями территории "Солнца Москвы", объединяющую многофункциональный комплекс, городской променад и колесо обозрения, стали около 10 миллионов человек", — говорится в сообщении.

Кроме того, согласно данным на сайте, "в копилке рекордов проекта — пять побед в национальных и городских конкурсах-премиях, более 350 проведенных мероприятий".

В сентябре текущего года "Солнце Москвы" отмечает ровно год с момента своего открытия. По случаю этой даты 16 и 17 сентября на ВДНХ пройдут мероприятия, посвященные празднованию года работы аттракциона. В программе заявлены выступления музыкантов, фотовыставка, интерактивная программа и праздничное шоу.

"Принять участие в мастер-классе смогут и взрослые, и дети. Вход на все мероприятия свободный", — сообщается на сайте.