Вопрос развития курорта обсудили в ходе встречи заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров, глава Северной Осетии Сергей Меняйло и генеральный директор "Кавказ.РФ" Андрей Юмшанов.

Юмшанов сообщил, что подрядчик уже приступил к строительству горнолыжных подъемников и трасс, внутренних дорог, мостов, многофункционального комплекса и парковки. Несмотря на санкционное давление, решены, по его словам, вопросы поставок комплектующих деталей для оснащения канатных дорог комплекса.

Меняйло в ходе встречи отметил, что на курорте активно идет создание дорожной и инженерной инфраструктуры, открыт автомобильный тоннель, ведутся работы по газоснабжению, электроснабжению и водоснабжению объекта.

"Это — один из наиболее перспективных проектов туристической инфраструктуры не только Северного Кавказа, но и всего юга России. Он войдет в один ряд с такими значимыми горнолыжными комплексами, как "Архыз" и "Эльбрус". С учетом важности задачи запуска курорта и соблюдения государственных интересов и планов по росту турпотока на Северном Кавказе запланированные мероприятия по первой очереди возведения "Мамисона" должны быть выполнены в намеченные сроки", — приводятся в сообщении слова Новака.

Ранее сообщалось, что в апреле 2020 года Главгосэкспертиза одобрила первый этап строительства горнолыжного курорта. В рамках этого этапа будут построены пассажирские канатные дороги "Мамисон-1" и "Мамисон-2" протяженностью около 3,38 тыс. м и 1 тыс. 774,4 м, соответственно. В комплексе также будет сноупарк, в состав которого войдут еще три короткие горнолыжные трассы общей длиной 438 м и два лыжных траволатора.

Стоимость строительства всесезонного горно-рекреационного комплекса "Мамисон" оценивается в 19 млрд рублей. Свыше 10 млрд рублей из общей суммы составят частные инвестиции. Якорным инвестором выступает уроженец Северной Осетии бизнесмен Владимир Гуриев. Строительство комплекса было начато в 2022 году, завершить планируется в 2024 году.

Проект реализуется на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Мамисон".