"Стороны договорились активнее обмениваться информацией в области туризма, укреплять межгосударственные отношения между профильными учреждениями, совместно работать над продвижением туристических продуктов двух стран и обеспечением безопасности туристов, а также проводить совместные мероприятия для представителей туристического бизнеса", — говорится в сообщении.

Как отметил глава министерства Максим Решетников, совместно с коллегами их Мьянмы уже началась работа по развитию кадровых ресурсов в области туризма.

"Так, например, в рамках проекта диалогового партнерства "Россия – АСЕАН" в ближайшее время будем запускать курсы по обучению русскому языку для представителей туристской индустрии из стран АСЕАН, в том числе и из Мьянмы", — сказал Решетников после подписания двустороннего документа в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке.

Ранее авиакомпания Myanmar Airways запустила прямые рейсы между Новосибирском и Янгоном с промежуточной посадкой в Мандалае.

Мьянма с 1 июля 2022 года по 30 июня 2024 года ввела особую визу в страну для граждан России, прибывающих в страну с туристическими целями через пункты пропуска международных аэропортов в городах Янгон, Мандалай, а также Нейпьидо, которая с 2005 года стала новой столицей государства. Эта виза дает возможность двукратного или многократного въезда в страну.