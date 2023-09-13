В состав комплекса, строительство которого запланировано в селе Терскол Эльбрусского района КБР, войдет отель категории "4 звезды" с автомобильной парковкой, апарт-отель, коттеджи и гостевые дома общей вместимостью почти 2,2 тыс. мест, говорится в сообщении.

Кроме того, планируется возведение многофункционального центра с деловыми, торговыми, управленческими, развлекательными и другими функциями. Реализация проекта стартует до конца 2023 года. Завершить его планируется в четвертом квартале 2026 года.

Комплекс будет возведен в рамках соглашения о ведении туристско-рекреационной деятельности в особой экономической зоне на территории Эльбрусского и Зольского районов КБР, которое подписали ООО "Чудо Азау" (входит в "Мосспорттех"), Минэкономразвития РФ и АО "Кавказ.РФ".

ООО "Чудо Азау" зарегистрирована в КБР в мае 2023 года. Компания осуществляет функции застройщика и генерального подрядчика. По данным ЕГРЮЛ, 1% уставного капитала ООО "Чудо Азау" принадлежит его гендиректору Дмитрию Коноплеву, 99% — ООО "Московские спортивные технологии", владелицей которого является Юлия Байкалова.

Ключевыми проектами "Мосспорттеха", согласно данным на его сайте, помимо проекта в КБР, являются гостиничный комплекс в Московской области (объем инвестиций — 2 млрд рублей), реконструкция стадиона регбийного клуба "Слава" в Москве (16 млрд рублей), проект комплексного развития территории в Тольятти (Самарская область, 40 млрд рублей).