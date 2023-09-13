"Мероприятие подобного формата в городе проводилось впервые. Весь исторический центр Тулы превратился в одну большую фестивальную площадку и стал местом притяжения для туристов и жителей города, уличных театров, известных и молодых музыкантов, ученых, литераторов, танцевальных коллективов и представителей гастрономии региона. В общей сложности за десять дней в фестивале приняли участие более 150 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.

"Мы постарались учесть все запросы наших жителей и туристов, которые к нам поступали", — прокомментировала заместитель министра экономического развития региона Лариса Соломатина и добавила, что фестиваль прошел без происшествий.

В основу мероприятия легли девять направлений: музыка, кино, театр, наука, арт, фото, танцы, гастрономия и книги. И программа составлялась так, чтобы каждый гость смог найти себе занятие по душе: в один день проходили и научные лекции, и театральные представления, и концерты.

Впервые в рамках фестиваля на открытой площадке можно было увидеть балет, послушать любимые песни групп The Hatters и "Винтаж", насладиться джазовой программой, познакомиться с творчеством молодых и ярких музыкантов.

Тульский театр "Эрмитаж" провел серию театрализованных экскурсий по главной исторической улице города. Здесь же можно было отправиться "Туда" вместе с театром Vokrug или задуматься о вечном на спектакле "Большой бездомный бог", которым закрывался фестиваль. Узнать кто такой "Хармсианский человек" у Мутум-театра, принять участие в спектаклях-бродилках "Люди-рыбы. Эволюция" от Первого театра и в Cosmo-шоу вместе с уличным театром "Аспектр".

А еще побывать на лекциях Ильи Гомыранова, Александра Осадчиева и Евгения Киктенко. Также в рамках фестиваля состоялись презентации книг Андрея Колбасинова "Русская чайная традиция" и "Свет севера" автора и иллюстратора Светланы Сивириной.

Площадками для проведения фестиваля "Оживший город" стали кремль, Казанская набережная, Музейный квартал и творческий кластер "Октава".

Фестиваль проходил в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".