"В Учетном переулке областного центра создают новое общественное пространство. Здесь будет выполнено обустройство плиточного покрытия проезжей части и тротуара, установлено новое освещение, световые рамки, объекты малой архитектурной формы, лавочки, модули для цветов", — отметили в пресс-службе.

Здесь также появится картинная галерея, интерактивные устройства и фотозоны.

Работы планируется завершить до конца ноября.

В горадминистрации напомнили, что Тула вошла в число городов-победителей конкурса Ростуризма по обустройству туристических центров городов в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Так, в историческом центре Тулы будут установлены ориентирующие указатели с навигацией, обновлены аншлаги, появятся новые арт-объекты и туристско-информационные центры.

Также дизайнерское оформление получат подземные переходы на улицах Мосина и Каминского, появится новая точка притяжения — сквер в Учетном переулке.