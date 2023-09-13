American Airlines понизила прогноз скорректированной прибыли на акцию в текущем квартале до порядка 20-30 центов с 85-95 центов, говорится в сообщении компании на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидают 69 центов.

Из-за нового коллективного соглашения с профсоюзом пилотов у American Airlines образовались ретроспективные расходы в размере около $230 млн, которые будут отнесены на третий квартал. Эти издержки обеспечили более трети снижения прогноза (23 цента). Остальная часть связана с ростом цен на топливо.

Между тем Spirit понизила оценку выручки в июле-сентябре до $1,25-1,26 млрд с $1,3-1,32 млрд на фоне повышенной промоактивности в последние недели, которая выразилась в значительных скидках на билеты, отмечается на сайте SEC.