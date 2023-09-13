"От истца 7 сентября 2023 года поступило ходатайство об отказе от исковых требований, которое до принятия искового заявления к производству расценивается судом как ходатайство о возвращении искового заявления", — говорится в материалах дела.

При этом суд уточняет, что возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению с таким же требованием в арбитражный суд в общем порядке.

Суть претензий авиакомпании в судебных материалах не ракрывалась.

Парк "Азимута" состоит только из российских самолетов Superjet 100. По данным на сайте перевозчика, сейчас их 18 единиц. "Суперджеты" поставлялись компании, в том числе, по контрактам с ГТЛК.