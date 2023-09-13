"У нас есть договоренности с Вахтанговским театром. Мы получили предложение от Вахтанговского театра поучаствовать в программе "Большие гастроли" и приехать туда, показать три наших спектакля в следующем году. Как раз сейчас мы формируем афишу, готовим окончательно все для подачи на программу обменных гастролей", — сказала Сердюченко.

Она отметила, что, в свою очередь, актеры Вахтанговского театра также посетят со своей программой Ростов-на-Дону.

"Вахтанговский театр также приезжает к нам в рамках программы этого обмена. Для нас это очень значимо", — сказала директор молодежного театра.

Сердюченко добавила, что в минувшем году ростовский театр принимал на своей сцене артистов молодежного театра на Фонтанке из Санкт-Петербурга.

"У нас очень хорошие связи и с Санкт-Петербургом. Конечно, все это связи на будущее. Любые наши поездки фестивальные дают какие-то новые возможности", — сказала она.