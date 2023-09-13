"Птенцы были выпущены в природу в районе сельского поселка Гнилицкие дворики. Здесь совятам будет максимально комфортно жить своей взрослой самостоятельной жизнью, ведь данная территория является благоприятной для обитания ушастых сов", — сообщает зоопарк на своей странице в соцсети "ВКонтакте" в среду.

В частности, в этой местности в пригороде Нижнего Новгорода "много открытых пространств, включая опушки и поляны, а также есть необходимая кормовая база".

Генеральный директор "Лимпопо" Владимир Герасичкин пояснил, что выпуск птенцов проводится для роста популяции в регионе этого вида сов.

"Чтобы птицам было максимально комфортно в природе, предварительно все совята прошли необходимую адаптацию для проживания в естественных условиях. Для этого птенцы заранее были выпущены в просторный вольер, где им предстояло самостоятельно добывать себе пищу и учиться охотиться", — приводятся в сообщении его слова.