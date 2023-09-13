Рейсы из терминала 2 аэропорта Дубая в Волгоград будут выполняться два раза в неделю по средам и субботам на Boeing 737.

По информации пресс-службы, на маршруте действует кодшеринговое соглашение с авиакомпанией Emirates, которое позволит состыковать рейсы через Дубай на Мальдивы, в Момбасу, Оман, Шри-Ланку, Таиланд и Занзибар и т.д.

Как сообщалось, с 31 октября по вторникам и субботам из Волгограда в Дубай начнет летать авиакомпания "Победа". Также перевозчик с 29 октября по средам и воскресеньям открывает перелеты из Волгограда в Стамбул.

В настоящее время из Волгограда в Дубай и Стамбул рейсов нет. География полетов из Волгограда насчитывает 12 направлений: Москва, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Анталья, Ереван, Новосибирск, Баку, Екатеринбург, Нижний Новгород, Пермь, Уфа и Челябинск.