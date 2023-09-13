"Водонапорная башня Янтарного уже давно является одной из ярких достопримечательностей поселка. Она была построена в 1920 году. Ее высота составляет 35 метров, а диаметр 11 метров. Во время Второй Мировой войны она не пострадала и до сих пор выполняет свою основную функцию — питает поселок водой. Но время от времени ее ремонтируют и обновляют. Вот и на этот раз на историческом объекте пройдут ремонтные работы", — сказали в пресс-службе.

Так будут выполнены ремонт отмостки, обустройство водосточной системы, заменены дверные и оконные блоки, система вентиляции холодного чердака. Проект предусматривает также благоустройство территории.

"В целом башня получит более эстетический и привлекательный вид, что позволит более активно использовать ее в качестве объекта туристического показа", — заключили в пресс-службе.

Водонапорная башня в Янтарном получила статус объекта культурного наследия местного значения в 2007 году. Она имеет восьмигранное сечение, фасады выполнены из полнотелого красного керамического кирпича, у нее пять ярусов, крыша шатровая, крытая керамической черепицей. Рёбра-контрфорсы оштукатурены. Крышу венчает флюгер в виде единорога.