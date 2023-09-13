"Программа предусматривает ограничение масштабов мероприятий, которые пройдут только в Кольцовском сквере и на площади Ленина. Салют и работа выносных торговых точек на День города не запланированы", — говорится в сообщении.

Соответствующее решение принято на заседании городской антитеррористической комиссии в среду.

Также принято решение о приостановлении выдачи разрешений на использование воздушного пространства над территорией проведения мероприятия.

Кроме того, на День города в Воронеже будет действовать запрет на использование электросамокатов в зоне проведения мероприятий и ограничение на торговлю алкогольными напитками и напитками в стеклянной и жестяной таре.