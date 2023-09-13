"Народы Юга России в составе 19 делегаций на городском стадионе "Динамо" откроют 16 сентября, в день рождения Ставрополя, ежегодный фестиваль культуры и спорта "Кавказские игры", — говорится в сообщении.

Торжественная церемония начнется в 11:00. С 12:00 на площади Ленина начнут работать национальные подворья, где желающие смогут познакомиться с культурой, бытом, традициями и кухней кавказских народов. Участники фестиваля привезут изделия народных промыслов, художественные произведения и национальную посуду.

Культурная программа "Кавказских игр" продолжится на Крепостной горе, где в 16:00 запланирован гала-концерт.

"Спортивная программа игр рассчитана на четыре дня. Спортсмены разыграют медали в 11 видах спорта: футболе, баскетболе, борьбе на поясах, гиревом спорте, армрестлинге, дзюдо, легкой атлетике, перетягивании каната, силовом экстриме, спортивном программировании, стрельбе из лука", — отмечается в сообщении.