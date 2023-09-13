"Эстония следует директиве, опубликованной Европейской комиссией 8 сентября о дополнительном разъяснении санкций, введенных в отношении Российской Федерации, согласно которым зарегистрированным в РФ автотранспортным средствам больше не разрешен въезд на территорию Европейского Союза", — сообщил в среду министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

Он отметил, что ограничения применяются по согласованию с Латвией и Литвой, которые ранее также запретили въезд автомобилей с российскими номерами на территории своих стран.

Транспортные средства с регистрационными знаками РФ могут покидать Эстонию через внешнюю границу или пересекать внутренние границы ЕС.

При въезде транспортного средства с регистрационным знаком РФ на погранпункт Налогово-таможенный департамент проведет соответствующие процедуры. Пользователь или владелец должен будет либо вернуться в Россию вместе с автомобилем, либо пересечь границу без него.