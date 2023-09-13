Полеты будут осуществляться на самолетах Airbus A330 два раза в неделю. Рейсы из Хабаровска будут отправляется в четверг и субботу, из Бангкока — по средам и субботам. Время в пути составит 7-8 часов.

До конца октября, уточнили в пресс-службе аэропорта, "Аэрофлот" выполняет рейсы в Таиланд из Хабаровска на остров Пхукет на самолете Boeing 777 два раза в неделю. До 5 октября рейсы выполняются по вторникам и воскресеньям, после 5 октября — в четверг и понедельник. Ожидается продление полетной программы на Пхукет и в осенне-зимнем расписании.