"Около 11:30 по местному времени во время посадки в аэропорту Анадыря самолет авиакомпании "Сибирь" столкнулся с птицей", — говорится в сообщении.

Airbus A320 выполнял рейс из Владивостока, на борту находилось 157 пассажиров и семь членов экипажа, никто не пострадал, отмечается в пресс-релизе.

Транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Также надзорное ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров, которые планировали вылететь на этом самолете по обратному маршруту.