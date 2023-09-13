"Со стороны края документ о намерении заключить концессионное соглашение для создания и эксплуатации нового здания ДВХМ подписал министр культуры Юрий Ермошкин. Интересы ООО "ИФР-ЭКСПО" представлял заместитель гендиректора по перспективному развитию АО "Бамтоннельстрой-Мост" Виталий Шишмарев, а Газпромбанк — первый вице-президент Павел Бруссер", — говорится в сообщении.

На подписании документа присутствовали губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и председатель совета директоров АО "Бамтоннельстрой-Мост" Руслан Байсаров.

"Подписывая сегодня соглашение, мы готовы в ближайшем будущем заключить концессию и дать старт новому этапу — проектированию и строительству уникального здания художественного музея на Дальнем Востоке", — цитирует пресс-служба слова Дегтярева.

Отмечается, что концепция нового здания учреждения культуры площадью 22,5 тыс. кв. метров утверждена на Градостроительном совете Хабаровского края в апреле. В августе на заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока под председательством вице-премьера — полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева было одобрено финансирование проекта на 7,9 млрд рублей из федерального бюджета.

Строительство нового здания ДВХМ входит в мастер-план Хабаровска, который накануне был представлен главой региона президенту России в рамках форума.

"Современный музейный комплекс на берегу реки Амур станет новым культурным центром региона. Территория музея будет интегрирована в городскую среду с помощью новых пешеходных маршрутов и сквозного прохода, который обеспечит удобный доступ к набережной и городу. Реализация проекта способствует развитию и сохранению человеческого капитала в регионе, повышению его привлекательности для туристов и инвесторов, а также формированию позитивного имиджа Дальнего Востока как центра культурной жизни России", — приводятся в сообщении слова Шишмарева.

В будущем здании музея запланированы постоянные экспозиции, выставки шедевров из собраний российских и зарубежных музеев, показ работ современных художников, школа художественного искусства, проведение форумов и конференций. Концепцией предусмотрены открытые фонды для посещения до 100 тыс. человек в год.

В новом здании ДВХМ будет находиться архив для исследований молодыми учеными, музейными работниками, студентами, а также единственный в восточной части России центр художественной реставрации с современными реставрационными мастерскими, что создаст условия для обучения специалистов.

Частью городского событийного туризма станет амфитеатр для проведения массовых и культурно-просветительских мероприятий.