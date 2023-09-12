Гастрофестиваль пройдет 15-16 сентября на территории парка отдыха "Зеленый остров" в республиканской столице. Здесь будут развернуты кулинарные зоны, где гости смогут попробовать блюда национальных кухонь всех субъектообразующих народов республики, говорится в сообщении.

Каждое из блюд повара будут готовить прямо на фестивальной площадке в 100-килограмовых емкостях.

Кроме того, в рамках гастрофестиваля ведущие шеф-повара страны проведут авторские мастер-классы с приготовлением блюд по классическим и экспериментальным рецептам.

Также гости фестиваля смогут стать участниками туристического этно-квеста. Им предстоит продегустировать и приготовить заданные блюда, поучаствовать в интерактивных театральных постановках, а также показать свои знания в познавательных викторинах и физическую подготовку на спортплощадках.

Отдельная игровая зона будет организована для детей. В частности, для юных гостей фестиваля пройдут мастер-классы по бисероплетению, моделированию шаров и нанесению аквагрима. Также организаторы устроят для детей большое музыкальное пенное шоу.

Гастрофестиваль и другие мероприятия пройдут в КЧР в рамках многодневного туристического фестиваля "Притяжение 2023", стартовавшего 19 августа.