"По итогам восьми месяцев 2023 года Беларусь стала лидером по популярности у российских туристов", — заявил Гулый, слова которого приводит госагентство БелТА.

По его мнению, это является продолжением тренда 2022 года, а определенное влияние на туристическую отрасль оказало и санкционное давление.

"Кроме того, это закономерный процесс постпандемийного рынка. Значимый фактор — обширная полетная программа с российскими регионами. В 2023 году жители Уфы, Перми, Нижнего Новгорода, Пскова и других городов могут прилетать к нам на выходные, на недельные экскурсионные туры или для отдыха в санаториях", — рассказал Гулый.

Он отметил большую активность крупных федеральных туристических организаций и предпринимательской инициативы локальных компаний. "Например, Республика Башкортостан включила Белоруссию в свою программу "Башкирское долголетие". Теперь каждую неделю в Минск прибывают около 50 пенсионеров из Уфы, которым компенсируется авиаперелет", — сообщил председатель правления Республиканского союза туриндустрии.

Отдельно он обратил внимание на удобную логистику в Белоруссии, отсутствие языкового барьера, доступные цены и возможность расплачиваться на территории страны банковской картой "Мир". Кроме того, Гулый обратил внимание и на увеличение бизнес-интереса к региону.

"Бизнес и дистрибуция получают опыт, а инфраструктура и сервис адаптируют свои услуги под критерии потребления, изучая на практике региональную специфику. Далее за этим неизбежно следует актуализация и рост деловых связей, которые в конечном итоге должны привести к инвестициям", — уверен Гулый.

В качестве примера он привел крупную российскую круизную компанию, которая не только стала основным арендатором теплохода "Белая Русь", привозя туристов из Российской Федерации для путешествия по Припяти, но и стала полноценным субъектом хозяйствования Республики Беларусь.

"Эта компания обеспечивает рабочими местами, активизирует свои возможности по инвестициям в новые суда для белорусского речного туризма в будущем, а параллельно знакомит белорусов с круизами по рекам России. Причем речь идет не только об известной Волге, но и о Лене и Енисее", — отметил он.