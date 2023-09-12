"Таким образом он поставил рекорд по скорости посещения городов Северо-Западного федерального округа и заполнения специального паспорта туриста Серебряного ожерелья", — говорится в сообщении.

Отмечается, что о "Серебряном ожерелье" турист узнал, находясь в Архангельской области, где в январе 2023 года получил паспорт участника и первую отметку. Отправной точкой для поездок стал Петербург.

Ранее сообщалось, что за последний год число туристических поездок на Северо-Запад России выросло на 20,5%, в Петербург — на 33%, что опережает прирост в среднем по внутренним направлениям страны. Порядка 35% туристов после посещения Петербурга продолжают поездку по маршрутам "Серебряного ожерелья".

Межрегиональный туристический проект "Серебряное ожерелье" объединяет сеть маршрутов по регионам Северо-Запада России, где сохранились уникальные памятники истории и культуры, а также природные объекты, в том числе включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Реализуется с 2012 года. В 2023 году столицей "Серебряного ожерелья" стал город Сольвычегодск Архангельской области.