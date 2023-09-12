Художники из Санкт-Петербурга Батраз Кучиев и Антон Мелентьев писали пейзажи портового Калининграда на Правой набережной реки Преголя. Начали работать и услышали крик. Недалеко на бетонном парапете стояли женщины с детьми и смотрели на воду. Кучиев бросил этюдник и подбежал к ним.

Оказалось, что люди смотрели на женщину и ребенка, оказавшихся в воде. Они не могли выбраться на парапет и уже выбились из сил, пытаясь спастись. Художник прыгнул в воду и сначала вытолкнул из воды ребёнка, а затем помог спастись и его матери.

Начатый пейзаж ему пришлось завершать несколько позже. Картина получила название "Полдень в порту". Автор передал пейзаж Музею Мирового океана, в пленэре которого он и участвует вместе с коллегами.