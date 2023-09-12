«С 2019 года в России появилось порядка 3,5-4 тыс. новых баз отдыха и глэмпингов. До 2019 года их практически не было. В расчет не берутся парк-отели, у которых тысячный номерной фонд, здесь идет речь о базах, которые предлагают от 30 до 40 домов или номеров. Ежегодный рост их числа составляет 27-29%. За 2023 год в России открылось уже примерно 800 новых баз и будет еще больше, поскольку год еще не кончился», — рассказал он порталу «Интерфакс-Туризм».

Как отметил Резниченко, бум на строительство баз отдыха в России наблюдается в последние полтора года.

«Мы можем это увидеть и по количеству грантов, которые выделяет государство. Раньше была возможность взять грант только на землю рекреации, сегодня уже есть возможность взять грант и на туристические тропы, и на детские площадки, и на модульные строения», — пояснил он.

По словам эксперта, средняя цена строительства базы отдыха на 10-15 домов – это 80-90 млн. Например, на базе отдыха «Березовая роща» построено 14 домов, инвестиции в нее составили порядка 75-80 млн рублей. В эту стоимость входят дома, благоустройство территории и минимальные развлечения. Если развивать объект, добавив, например, спа-комплекс и ресторан, то на запуск такой базы отдыха потребуется уже 120-130 млн.

«Что касается окупаемости такого формата, то она зависит от региона и загрузки. При строительстве необходимо отталкиваться от «успешной базы», загрузка которой составляет от 70 до 80%. При такой загрузке порог убытков уже преодолен. В зависимости от загрузки и вложений срок окупаемости проекта может варьироваться от 2,5 до 4,5 лет», — пояснил Резниченко.

Он добавил, что инвестиции от сторонних людей, краудлендинг, личные реинвестиции с дохода баз – это самый лучший способ инвестиций в базу отдыха.

Наибольшим спросом у туристов при выборе базы отдыха пользуются домики на 2-8 человек.