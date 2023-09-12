"Состоялась встреча руководителя Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Ингушетии Тимирлана Кодзоева, руководителя музея-заповедника республики Ахмедхана Сампиева с координатором агентства Индустриализации строительства, членом комитета торгово-промышленной палаты РФ в сфере строительства, известным в Европе и России специалистом по растворам Русланом Марзагановым", — сказал собеседник агентства.

Как отметил представитель заповедника, по итогам встречи принято решение провести комплексный анализ растворов из разных башенных комплексов Ингушетии для улучшения качества проводимых реставрационных работ в соответствии с высокими стандартами.

Исследователи задались целью определения компонентов древнеингушского кладочного раствора. Точные знания о составе веществ, использовавшихся мастерами для скрепления кладки, помогут реставраторам при восстановлении башен. Эта технология будет применяться в дальнейшем для предотвращения последующих разрушений архитектурных сооружений.

Группа исследователей соберет образцы из древних памятников. С этой целью они посетят башенные комплексы в разных уголках горного Джейрахского района. При этом нужно получить материал, использовавшийся изначально при строительстве склепов и каменных башен.

Для детального анализа образцов будут применять самые эффективные методы.

Как отметили в пресс-службе, в республике реализуется программа по восстановлению исторических памятников, работы проводятся известным реставратором Магомедом Харсиевым. Первый этап реставрационных работ в башенных комплексах "Хьарп" и "Морч" завершен. Готовится проектно-сметная документация и на другие объекты культурного наследия, нуждающиеся в срочном восстановлении.

Ранее сообщалось, что в регионе реализуют долгосрочную программу развития горного района с восстановлением расположенных там древних башенных комплексов, рассчитанную на 20 лет.