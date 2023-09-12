"Таким образом с 2021 года Сайлюгемский нацпарк и партнеры восстанавливают численность сокола-балобана, практически исчезнувшего из природы Алтая. В 2021-2023 годах в природу выпущен 21 сокол-балобан", — сказала она.

По словам ученых, восстановление численности вида — долгий и комплексный, часто экспериментальный процесс. Численность балобана на Алтае была подорвана из-за браконьерства. Редких хищных птиц отлавливают для продажи любителям соколиной охоты в арабских странах. Сайлюгемский нацпарк пытается восстановить численность, выпуская балобанов из питомника в дикую природу.

Июнь и июль птенцы провели в специальных ящиках — хеках — на территории Сайлюгемского нацпарка. Пищу птицы получали через специальное отверстие в вольерах без прямого контакта с человеком. Одна стенка хека затянута сеткой, а стенки и крыша надежно защищали птенцов от непогоды.

Перед выпуском на лапку каждого птенца специалисты нанесли небольшие татуировки. В случае поимки соколов браконьерами или ловцами будет понятно, что птица уже побывала в руках человека, а такой экземпляр нельзя продать охотникам-соколятникам. По опыту коллег-орнитологов из Российской сети изучения и охраны пернатых хищников известно, что нарушители обычно отпускают таких птиц. Кроме того, каждая птица окольцована, что позволит отследить путь миграции и судьбу пернатых.

"Результат восстановления мы увидим только через много лет, когда наши балобаны вернутся к родным местам и сами выведут птенцов. Сегодня наши сотрудники и местные жители отмечают, что чаще видят балобана. Значит, метод хеккинга, а также появившиеся дуплоны (искусственные гнездовья — ИФ) привлекают птиц. Это дает надежду на восстановление вида", — сказал заместитель директора по развитию приоритетных направлений нацпарка "Сайлюгемский" Денис Гуляев, слова которого привела Иваницкая.