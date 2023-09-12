Фестиваль будет посвящен памяти искусствоведа, арт-критика, куратора фестиваля Сергея Соловьева, чьи детство и юность прошли в Иваново.

Центральными событиями мероприятия станут открытие арт-проектов "ГЕН" и "Симпатические взаимодействия", а также традиционная ярмарка интеллектуальной литературы "Откройте".

В рамках события гости познакомятся с экспериментальными арт-проектами по восьми направлениям: актуальное искусство, фотография, театр, хореография, музыка, мода, кино и литература.

Так, в рамках направления "Актуальное искусство" будет представлен выставочный проект "Симпатические взаимодействия", созданный в партнерстве с осковским Музеем AZ. В экспозицию войдут более 100 работ мастеров советского неофициального искусства и современных художников.

В рамках направления "Литература" гостей фестиваля ожидает ярмарка интеллектуальной литературы имени Натали Саррот "Откройте". Свою продукцию представят "Новое литературное обозрение", "Порядок слов", "Издательство Ивана Лимбаха", "Медленные книги". В ней также примут участие ивановские писатели, поэты. Ведущие российские исследователи представят важные книги последнего времени — об искусстве, архитектуре, антропологии.

В просветительской программе фестиваля — и городские экскурсии: архитекторы и краеведы бесплатно покажут горожанам как классические, так и новые авторские маршруты.

Театральное направление представит спектакль-читка с участием Павла Артемьева и Алисы Гребенщиковой — "Незаконченный разговор. Вероника Тушнова и Александр Яшин".

Центральным событием направления "Фотография" станет фотопроект "Текстильная столица. Все только начинается", посвященный ивановским текстильным фабрикам, их истории, современности и будущему.

Музыкальная программа вберет в себя как шедевры русского авангарда, так и современную экспериментальную музыку.

Гостей фестиваля будут ждать и другие события в рамках фестиваля.

Фестиваль современного искусства "Первая фабрика авангарда" проходит с 2018 года и стал одним из ярких региональных культурных проектов. Зрителями мероприятий фестиваля стали более 50 тыс. человек. Фестиваль вошел в 100 лучших проектов, реализованных при поддержке Фонда президентских грантов.