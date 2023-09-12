Желающие отправиться в путешествие по промышленным предприятиям региона, в частности, получат возможность посетить музей истории и трудовой славы "Газпром добыча Оренбург", стать участником тематической экскурсии на "Оренбургэнерго", увидеть процесс производства мороженого на "Оренбургхладокомбинате".

Откроют свои двери туристам предприятия "Аккерманн Цемент" и "Уральская сталь", компании "Оренбургские пуховницы" и "ОренбургШаль" расскажут о традициях оренбургских мастериц.

Экскурсии будут доступны по предварительной регистрации на официальной странице портала "Туризм и отдых Оренбургской области" в соцсети ВКонтакте.

Кульминацией празднования Всемирного дня туризма станет гастрономический фестиваль "Вкусы Оренбуржья", он состоится на набережной реки Урал 23-24 сентября.

Оренбургская гастрономия будет представлена местными продуктами, национальными блюдами народов, живущих в регионе, легендарными и новыми рецептами. Пройдут открытые уроки кулинарных шефов.

"Будут представлены любимые блюда знаменитых оренбуржцев: миндальное печенье по рецепту матери Аксакова, Бердский пирог, пирог Гагарина", — сказано в сообщении.

Мероприятия организуют региональные Минэкономразвития и Минпромэнерго, Центр развития туризма Оренбургской области и местные промышленные предприятия.