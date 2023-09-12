Из общего числа 10 млн человек были перевезены внутренними рейсами.

За август авиакомпания перевезла 1,8 млн пассажиров — на 3% больше, чем в том же месяце 2022 года. В частности, на внутрироссийских маршрутах — 1,63 млн, на международных — 148 тыс.

S7 летает по 137 направлениям в 74 города России и мира. Сеть внутренних маршрутов авиакомпании выстроена на базе авиахабов в Москве (аэропорт "Домодедово"), Новосибирске ("Толмачёво") и Иркутске. За весь прошлый год авиакомпания перевезла более 16 млн пассажиров.