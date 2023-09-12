По информации пресс-службы КРДВ, на Восточном экономическом форуме во Владивостоке председатель совета директоров "Аврора Групп" Дмитрий Ноженко объявил о старте проекта транспортно-логистического комплекса (ТЛЦ) для обслуживания грузов международного транспортного коридора "Большой Уссурийский", который будет реализован в рамках трехстороннего соглашения, заключенного между Минвостокразвития России, правительством Хабаровского края и компанией СЗ "Орион" (спецзастройщик, принадлежит, по данным ЕГРЮЛ, Ноженко — ИФ).

Совокупный объем частных инвестиций в проект составит 14 млрд рублей.

Кроме того, на острове Большой Уссурийский будет создана инфраструктура для привлечения туристов. Этот проект предполагается реализовать за счет частных средств по соглашению между Минвостокразвития России, правительством Хабаровского края и ООО "Группа А1".

Так, более 30 млрд рублей планируется вложить в создание российско-китайского центра с режимом duty free. Предусмотрены также гостиничный комплекс, детский парк аттракционов, музейный комплекс мировых шедевров архитектуры, прогулочные и рекреационные зоны, строительство канатной дороги, которая соединит остров Большой Уссурийский с набережной города Хабаровска.

По данным Минвостокразвития, в развитии острова Большой Уссурийский примет участие и китайская сторона.

"Мы в этом году завершили формирование нашей переговорной позиции по поводу совместной концепции и представили ее нашим китайским партнерам. Особых противоречий у нас нет. Рассчитываем, что в этом году подпишем совместный документ об утверждении концепции развития Большого Уссурийского острова", — приведены в сообщении слова замглавы Минвостокразвития России Анатолия Бобракова.

Как сообщалось, в понедельник губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев на ВЭФ сказал, что развитие инфраструктуры российский части Большого Уссурийского острова займет 2 года.

Дегтярев также уточнил, что грузопоток через Большой Уссурийский остров со второго года запуска проекта составит 1 млн тонн грузов. С российской стороны на экспорт в первую очередь пойдут грузы резидентов ТОР "Хабаровск": стройматериалы, пиломатериалы, утеплители, продукция АПК. Встречный поток — это китайские товары народного потребления, машины и механизмы.

Остров Большой Уссурийский площадью 254 кв. км находится на реке Амур в западной части пригорода Хабаровска. Площадь российской территории — 174 кв. км, западная часть острова и о.Тарабаров находятся в собственности Китая с 2008 года.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском.