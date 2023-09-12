Последний раз зоопарк достигал таких показателей 36 лет назад. "До 1987 года было больше миллиона за год. А в 1990-е и в 2000-е не набиралось за весь год больше 716 тысяч посетителей", — уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе.

Там добавили, что за 2022 год в зоопарке побывали около 979 тыс. человек. При этом в 1968 году он принял почти 1 млн 846 тыс. посетителей.

За девять месяцев текущего года зоопарк установил и другие рекорды: по посещаемости студентов (37 тыс.) и многодетных семей (37 тыс.).

Миллионным посетителем 2023 года стал четырехлетний Семён, его любимыми животными являются львы и ягуар Агнесса.

Отмечается, что наиболее популярными питомцами среди посетителей стали капибары, жираф Соня, белая медведица Хаарчаана, львы и тигр Зевс.

Всего за этот период в зоопарке побывало около 360 тыс. детей, а также туристы из 14 стран.