"Встретили на вокзале пассажиров рейса Сочи-Омск, который сегодня совершил аварийную посадку в Новосибирской области. Сформировали бригаду психологов, которые в случае необходимости окажут помощь", — написал Хоценко в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что всех иногородних жителей областные власти обеспечат ночлегом и питанием, а также предоставят транспорт до дома.

Как уточнил журналистам замминистра региональной безопасности Станислав Горячкин, в Омск на поезде прибыло 135 пассажиров авиарейса.

"Часть людей уже забрали родственники, часть вышли по пути следования в Барабинске и Калачинске. Соответственно, из 135 человек — 20 детей", — рассказал Горячкин.

По его словам, иногородние пассажиры (15 человек) будут размещены в гостинице, завтра их доставят к месту проживания — в республику Казахстан и Томск.

Как сообщалось, самолет Airbus A320 "Уральских авиалиний" рейса Сочи-Омск не смог сесть в пункте назначения и запросил посадку в новосибирском аэропорту. Позже он приземлился на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области.

Данные о количестве людей на борту неоднократно менялись. На борту находилось более 160 человек, в том числе 6 членов экипажа и 21 ребенок. Никто из находившихся на борту не пострадал. Власти организовали доставку пассажиров по желанию до Новосибирска или Омска.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Уральская транспортная прокуратура проводят проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.