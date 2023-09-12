При этом с начала грибного сезона количество обращений к спасателям увеличилось втрое.

"Если в июне в горно-таёжной местности помощь спасателей потребовалась 23 раза, то в июле за помощью по выходу из леса обращались 69 человек", — сказала пресс-секретарь пресс-службы Марина Яковлева.

Всего, по ее информации, с начала лета в горно-таёжной местности Южного Урала спасателями областной службы выполнено 105 поисково-спасательных работ. Помощь профессионалов требовалась туристам, сбившимся с маршрутов, и заблудившимся грибникам.

Только за последние сутки спасатели разыскали четверых человек.

Так, накануне отправились в лес две жительницы Карталов, однако в дороге их настиг ливень, установилась минимальная видимость, пропала связь, и лишь вечером они смогли дозвониться до экстренных служб, чтобы попросить помощи.

"В 22 часа (по местному времени) пострадавшие были найдены в пяти километрах от села, при этом женщины двигались в обратном от населенного пункта направлении и продолжали углубляться далее в лес", — отметили в пресс-службе.

Кроме того, утром во вторник нашли двух грибниц, блуждавших в лесу с 10 сентября. Помимо спасателей Кыштымского отряда областной ПСС, их боле двух суток разыскивали сотрудники МЧС, полиции, лесничеств и добровольцы — кинологи, местные охотники, члены мотоклуба из Озёрска. Таежную местность прочесывали на внедорожниках, квадроциклах и даже спортивных мотоциклах класса эндуро.

"Добровольцам Озёрского мотоклуба удалось найти одну из заблудившихся в районе Кызыла, а вторую, в районе горы Егоза, нашёл лесник. Состояние пострадавших в норме, медицинская помощь не потребовалась", — сказали в ПССЧО.

Также, по данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, в понедельник возле Копейска заблудилась 10-летняя девочка, отправившаяся в лес с отцом. Спустя полтора часа после обращения отца за помощью ее нашли сотрудники полиции.

В экстренных служба отмечают, что при походе в лес необходимо взять минимальный набор вещей — полностью заряженный сотовый телефон, небольшой запас продуктов, воду, спички или зажигалку, желательно одеться в яркую одежду и иметь теплые вещи на случай непогоды.