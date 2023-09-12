"В 2023 году в области реконструируется пять мостов, еще три ремонтируется. В 2024 году начнется реконструкция мостов регионального значения в Большой Туле, Одоевском, Белевском и Чернском районах", — сказал Дудник.

Объемы финансирования работ не уточняются.

Министр также сообщил, что пешеходный мост и автодорожный путепровод в Узловой будут построены в 2024 и 2025 годах соответственно.

Кроме того, более чем на треть завершены работы по строительству нового моста через Упу в Туле. Установлены все сваи, возводятся опоры.

"Строительство идет по графику, рисков и отставаний нет. Работы будут завершены в 2024 году", — отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, объем финансирования строительства четырехполосного эстакадного моста протяженностью более 1 км через реку Упу в Туле составит более 3,6 млрд рублей. Мост соединит Зареченский, Привокзальный и Советский округа областного центра.