"В рамках фестиваля порядка 20 виноделен края проведут ознакомительные туры для жителей и гостей региона. Посетители познакомится с традициями изготовления вина и продегустируют лучшие образцы. На мастер-классах участников научат различать ароматы вин, состоятся фотосессии на фоне виноградных плантаций", — говорится в сообщении.

29 сентября в Абрау-Дюрсо на главной сцене выступят биг-бэнд Георгия Гараняна и джазовый оркестр Ильи Филиппова. На второй сцене будут работать творческие и музыкальные коллективы края, а также диджеи.

30 сентября пройдут модные показы известных дизайнеров, выступления театральных трупп, уличных артистов и мастеров оригинального жанра.

1 октября состоится "Винный забег". Дистанцию можно будет пробежать на время или пройти пешком, наслаждаясь прекрасными видами и вином, добавили в пресс-службе краевой администрации.

Также в рамках "Черноморской винной недели" в парке "Абрау-Дюрсо" проведут гастрономические мастер-классы от шеф-поваров и занятия по винной йоге. На озере состоится костюмированный заплыв на сапбордах и парусная регата.

Вход на фестиваль свободный. На ряд мероприятий необходима предварительная регистрация, уточнили в пресс-службе администрации края.