"Звонари из Пскова и других городов России будут звонить на самых древних колокольнях Пскова: церквей Михаила и Гавриила Архангелов с Городца, Покрова Пресвятой Богородицы от Торгу, Успения Пресвятой Богородицы с Полонища, Димитрия Солунского в Поле, Александра Невского, святых Жен-Мироносиц и Успения Божией Матери с Пароменья", — отмечается в сообщении.

Кульминацией фестиваля станет общий звон участников с колокольни храма Василия на Горке, где жители и гости города смогут насладиться выступлениями мастеров колокольного искусства.

В рамках мастер-классов для детей и взрослых можно будет примерить на себя и роль звонаря.

Звоны будут сопровождаться выступлениями творческих коллективов города и ярмаркой ремесленников Псковского края.

Третий фестиваль колокольного звона проходит в рамках проекта "Возрождение звонарного мастерства Псковского края" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, проектного офиса "Команда 2018", Псковской епархии, администрации города Пскова и Ресурсного центра добровольчества Псковской области.