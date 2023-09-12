"Первый региональный фестиваль флористики пройдет 16 сентября на Александровской площади Ставрополя в день празднования 246-летия города", — говорится в сообщении.

Садовые центры, объединения флористов и отдельные мастера представят свои цветочные фотозоны на тему "Родное Ставрополье", отражающие природу, культуру и историю города и края.

Участники подготовят фотозоны из цветов, трав, плодов, веток, мха и других растительных и декоративных элементов. Центром одной из композиций будет флаг Ставропольского края из живых цветов. Все композиции будут бесплатно доступны для фотосъемки.

Отмечается, что декораторы планируют угощать посетителей лавандовым лимонадом. Начало мероприятия в 11:00.