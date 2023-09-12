"12 сентября по погодным условиям в международном аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино) произошли задержки рейсов № FV 6348 и FV 6254, направлявшихся в аэропорт Шереметьево", — говорится в сообщении.

Позже прокуратура сообщила, что один из самолетов вылетел по маршруту "Нижний Новгород — Москва" с задержкой в 2 часа 48 минут.

"На время ожидания вылета авиакомпанией пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Жалобы и обращения не поступали", — отметили в надзорном ведомстве.

На онлайн табло нижегородского аэропорта в настоящее время информации о задержках авиарейсов нет.

Кроме того, по данным прокуратуры, рано утром во вторник воздушное судно "Боинг-757", летевшее из Хургады (Египет) в Нижний Новгород с 235 пассажирами, "совершило посадку в аэропорту Казани по метеоусловиям места назначения (Стригино)".

Отмечается, что перед заходом на посадку экипаж самолета запросил зону ожидания по технической причине. Посадка прошла благополучно.

Инспекцией Росавиации и Татарской транспортной прокуратурой проводится проверка.