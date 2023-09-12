«Это была первая группа из России в составе 24 человек из Москвы в Пекин. Они приехали 6 сентября в рамках группового туристического безвиза. Сейчас они еще в Китае, путешествуют. Мы их принимали по линии туроператора China Travel», — рассказала она.

Как отметила Кан, аэропорты Пекина готовы к приему российских туристов по безвизовому обмену. Также приехать можно через Шанхай.

«Другие точки въезда пока не принимают. Следующая группа туристов из 26 человек по безвизовому соглашению в ближайшие дни прибудет в Китай из Москвы и поедет по 9 городам страны», — уточнила эксперт.

Действие соглашения о безвизовых групповых поездках между РФ и Китаем, приостановленное из-за пандемии COVID-19, возобновилось 1 августа. Организованные туристы в группе от пяти до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней. Поездка должна быть организована аккредитованным туроператором.

Безвизовый обмен для групповых туристов из РФ и КНР действует в приграничных регионах. Так, свыше 300 тургрупп из Приморья посетили Китай в августе.