"Мы построим точно такой же комплекс, который есть у нас сегодня (для обслуживания Airbus — ИФ). 4-6 самолетов внутри одновременно ремонтируются", — сказал Скуратов. Отвечая на вопрос об объеме инвестиций, он сказал: "Думаю, около 7 млрд (рублей — ИФ)".

В настоящее время идет подбор земельного участка. "Проектирование, техническая экспертиза очень сложная. Ведь это объект особой опасности на территории аэродрома", — отметил Скуратов.

Сроки строительства составят порядка двух с половиной лет.

Гендиректор "Уральских авиалиний" добавил, что авиакомпания сделала заявку на поставку свыше 40 самолетов МС-21 после 2028 года.

В июле Скуратов сообщил, что компания сделала заявку на приобретение в лизинг 38 самолетов МС-21.

"Уральские авиалинии" базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Самолетный парк авиакомпании сформирован из самолетов Airbus.