"Чуть больше года назад мы с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым приняли участие в уникальном мероприятии: в дикую природу на территории нашей республики были выпущены три особи редкого вида переднеазиатского леопарда — самец Лео и две самки — Хоста и Лаура. Сегодня из Министерства природных ресурсов и экологии республики пришла информация, что браконьеры отстрелили Лео", — написал Меняйло в своем телеграм-канале.

Он отметил, что информация будет проверена правоохранительными органами.

"Если факт отстрела животного, занесенного в Красную Книгу, подтвердится, преступников ждет уголовное наказание! Дело в том, что переднеазиатский леопард, которого еще называют кавказским барсом — редчайшее вымирающее животное! В середине прошлого столетия по вине человека барс полностью исчез из наших гор", — добавил Меняйло.

Ранее сообщалось, что программа восстановления (реинтродукции) переднеазиатского леопарда на Кавказе была инициирована президентом РФ Владимиром Путиным. Программа реализуется Минприроды России при участии Сочинского нацпарка, Кавказского биосферного государственного заповедника, Института проблем экологии и эволюции им.А.Н.Северцова Российской академии наук, Института экологии горных территорий им.А.К.Темботова РАН, Московского зоопарка, при содействии Международного союза охраны природы и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.

Переднеазиатский леопард — приоритетный объект животного мира федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экотуризма" национального проекта "Экология". Реализация федерального проекта возложена на Росзаповедцентр Минприроды России.