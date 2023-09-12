Он отметил, что информация будет проверена правоохранительными органами.
"Если факт отстрела животного, занесенного в Красную Книгу, подтвердится, преступников ждет уголовное наказание! Дело в том, что переднеазиатский леопард, которого еще называют кавказским барсом — редчайшее вымирающее животное! В середине прошлого столетия по вине человека барс полностью исчез из наших гор", — добавил Меняйло.
Ранее сообщалось, что программа восстановления (реинтродукции) переднеазиатского леопарда на Кавказе была инициирована президентом РФ Владимиром Путиным. Программа реализуется Минприроды России при участии Сочинского нацпарка, Кавказского биосферного государственного заповедника, Института проблем экологии и эволюции им.А.Н.Северцова Российской академии наук, Института экологии горных территорий им.А.К.Темботова РАН, Московского зоопарка, при содействии Международного союза охраны природы и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.
Переднеазиатский леопард — приоритетный объект животного мира федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экотуризма" национального проекта "Экология". Реализация федерального проекта возложена на Росзаповедцентр Минприроды России.