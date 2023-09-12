«В комнаты невостребованного багажа за три месяца поступило порядка 35 тыс. вещей: 22 тыс. чемоданов и сумок и 13 тыс. личных предметов. Среди них – пленочный фотоаппарат, кофемашина, натюрморт, укулеле, детский кухонный набор, пакет с колбасой и микрофон», — говорится в сообщении.

Как уточняют в аэропорту, из сезонных аксессуаров чаще всего пассажиры и гости аэропорта теряли головные уборы: в комнатах невостребованного багажа хранится более 1000 шляп, панам и кепок. Среди наиболее популярных находок также солнцезащитные очки, их было найдено около 700. Наряду с этим часто пассажиры забывали пляжные зонты и коврики.

«Независимо от времени года, гости аэропорта чаще всего расстаются с ремнями. Только этим летом в КНБ поступило более 1000 штук. На втором месте — наушники. Их было оставлено более 900. Замыкают тройку лидеров по потерям телефоны. Их количество превысило 500 штук. Часто оставляют пассажиры и ключи — этим летом было утеряно более 240 связок. Также в списке частых потерь значатся дорожные подушки и портативные зарядные устройства», — отмечают в пресс-службе.

Как подчеркивается в сообщении, 70% вещей вернулись хозяевам.