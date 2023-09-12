"Наш популярный курорт должен радовать многочисленных гостей не только широкими пляжами и красивыми видами города, но и чистым морским воздухом. Именно для улучшения экологии администрация Зеленоградского муниципального округа совместно с АО "АтомЭнергоСбыт" (обособленное подразделение Росатома) запустит маршрут электробусов", — сказали в пресс-службе.

В настоящее время прорабатывается вариант маршрута, интервал движения и количество автобусов. Перевозить пассажиров будут электробусы российского производства NEXTelectro на 15 сидячих мест. В машинах есть кондиционер и автоматическая выдвижная нижняя ступень, что облегчает посадку детей и пассажиров преклонного возраста. Электромобиль обладает запасом хода до 200 километров.

При реализации проекта Зеленоградск станет первым городом в Калининградской области, где на линию выйдут автобусы на электрической тяге.

В настоящее время непосредственно в Зеленоградске существует один муниципальный автобусный маршрут. Власти хотят запустить второй. Все другие маршруты выходят за границу города и ведут к поселкам округа.