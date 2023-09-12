"Общая сумма, наверное, около 900 млн (долларов — ИФ)", — сказал он, напомнив, что сейчас речь идет о выкупе 19 самолетов. Стоимость этой сделки он не назвал.

Скуратов сказал, что компания прошла уже с десяток комиссий, осталось пройти еще три.

Часть платит авиакомпания из своей прибыли, часть дает государство в виде долгосрочного кредита на 15 лет.

Скуратов сообщал в июле, что "Уральские авиалинии" получили разрешение от США и Евросоюза на выкуп 19 самолетов.

Как сообщалось, Минтранс РФ не видит проблем с выделением авиакомпаниям средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на выкуп иностранных самолетов, намерен исполнить эту программу до конца сентября

"Уральские авиалинии" базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Самолетный парк авиакомпании сформирован из самолетов Airbus.