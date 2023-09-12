"Самолет мы восстановим. Он приземлился, внешне поломок нет, стоит на шасси. Самолёт не горел, не поломан, пассажиры не получили травмы, все живы и здоровы", — сказал Скуратов.

По его словам, решение о том, как транспортировать лайнер, еще не принято, но компания намерена восстановить данный борт для дальнейшей эксплуатации.

Как сообщалось, самолет Airbus A320 "Уральских авиалиний" рейса Сочи-Омск не смог сесть в пункте назначения и запросил посадку в новосибирском аэропорту. Позже он приземлился на поле в Убинском районе Новосибирской области, никто из находившихся на борту 170 человек не пострадал.

Пресс-служба правительства Омской области со ссылкой на транспортную прокуратуру сообщала, что экстренная посадка связана с отказом гидросистемы. Отмечалось, что, по расчетам, топлива до Новосибирска должно было хватить, однако самолет экстренно сел в поле, не долетев до аэродрома.

Власти организовали доставку пассажиров по желанию до Новосибирска или Омска. Следствие возбудило уголовное дело после выполнения самолетом аварийной посадки в Новосибирской области по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).